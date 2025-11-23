5 C
Prizren
E hënë, 24 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Një i lënduar nga vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

By admin

Një person është lënduar si pasojë e një vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”, në drejtimin Prizren-Prishtinë.

Këtë për Klankosova.tv Daut Hoxha, zëdhënës për media në Policinë e Kosovës.

“Vetura e përfshirë në këtë aksident është me targa vendore”.

“Personi i lënduar është duke u trajtuar në QKMF Prizren dhe sipas mjekut kujdestar nuk ka lëndime të rënda”, ka thënë Hoxha.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Enise Zijade e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025
Next article
Ndalohen rreth 300 kilogramë eksploziv në Vërmicë (VIDEO)

Më Shumë

Fokus

Derbi rajonal luhet sot në Rahovec

Sot fillon xhiro e shtatë e Superligës së Kosovës te meshkujt. Përballja e parë luhet në palestrën simpatike ”Mizahir Isma” atje ku Rahoveci 029 i...
Fokus

Nesër i jepet lamtumira e fundit veprimtarit Lumni Lushaj

Pas ndarjes së papritur nga jeta në një aksident tragjik në autostradën “Ibrahim Rugova”, veprimtari dhe humanisti i njohur Lumni Lushaj do të përcillet...

Romani ‘Jam Mysliman’ i Ben Blushit mbërrin në Prishtinë

Ndërpritet arresti shtëpiak për kolonel Nexhmi Krasniqin

Enise Zijade mposht serben Simic, kalon në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Përvjetori i lindjes së Jeronim de Radës, poeti arbëresh që i dha zë Rilindjes Kombëtare

Fushata për zgjedhjet e parakohshme nis më 17 dhjetor

Çikat e Bashkimit pësojnë humbjen e parë në kampionat

120 euro u ble një votë në zgjedhjet lokale, u ngrihet aktakuzë dy personave në Suharekë

Fan Noli, peshkopi i Korçës dhe mitropoliti i Durrësit

Osmani: Zgjedhjet e jashtëzakonshme më 28 dhjetor

Lumi

Bashkimi mbyll me krenari aventurën historike në FIBA Europe Cup

Arinjtë nuk janë më fqinjë të Bellobradit në Dragash

Debllokohet kanalizimi në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren

Kryetari Latifi pret në takim Harry Bajraktarin dhe Rrustem Gecajn

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne