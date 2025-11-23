Një i lënduar nga vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Një person është lënduar si pasojë e një vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”, në drejtimin Prizren-Prishtinë.
Këtë për Klankosova.tv Daut Hoxha, zëdhënës për media në Policinë e Kosovës.
“Vetura e përfshirë në këtë aksident është me targa vendore”.
“Personi i lënduar është duke u trajtuar në QKMF Prizren dhe sipas mjekut kujdestar nuk ka lëndime të rënda”, ka thënë Hoxha.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren