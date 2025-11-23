5 C
Prizren
E hënë, 24 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Ndalohen rreth 300 kilogramë eksploziv në Vërmicë (VIDEO)

By admin

Dogana e Kosovës ka ndaluar sot rreth 300 kilogramë eksploziv sot në pikëkalimin kufitar në Vermicë.

Pala kishte pohuar se nuk ka mallra për të deklaruar, mirëpo më pas janë gjetur rreth 300 kilogramë eksploziv në bagazhin e automjetit.

Express Kredi nga BiCredit

“Sot, rreth orës 16:30, në Pikëkalimin Kufitar Vermicë, zyrtarët doganorë kanë selektuar për kontroll një automjet të tipit furgon, i cili është dërguar në vijën e dytë për kontroll të detajuar, në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional me Policinë Kufitare”, thuhet në njoftimin e Doganës në Facebook.

“Gjatë intervistimit, pala ka deklaruar se nuk posedon mallra për deklarim. Megjithatë, gjatë kontrollit është hasur në mallra të padeklaruara, përkatësisht mallra të ndaluara dhe të rrezikshme (eksploziv), të vendosura në disa thasë dhe pako, me peshë të përafërt rreth 300 kilogramë, të cilat ishin të fshehura në bagazhin e automjetit dhe të kamufluara me pajisje peshkimi”.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

“Malli është ndaluar, ndërsa ndaj palës është iniciuar procedurë për kundërvajtje doganore, sipas dispozitave të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës (KDAK), ndërsa rasti i është dorëzuar Policisë Kufitare, e cila po vazhdon me veprimet e mëtejshme ligjore”.

Marketing

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti

Previous article
Një i lënduar nga vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Më Shumë

Sport

Enise Zijade mposht serben Simic, kalon në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Xhudistja kosovare Enise Zijade ka arritur gjysmëfinalen e Podgorica Junior European Cup 2025, pasi mposhti serben Andjela Simic me tre denime për Ippon në...
Lajme

Kryetari i Malishevës priti në takim përfaqësues të EAA-së

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, gjatë javës ka pritur në një takim pune përfaqësuesin e EAA-së (Agjencia Ndërqeveritare Evropiane), Avnia Nasufoski, si...

“Komedia e Zezë” rikthehet sonte në Teatrin e Prizrenit

Totaj shpreh ngushëllime për vdekjen e Lumni Lushajt

Enise Zijade e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Ilaçi që premton jetë deri në 150 vjet dhe ndalon kancerin?

Prizren: Dy të ndaluar, një kërkesë për arrest shtëpiak dhe nëntë aktakuza

Drini i Bardhë siguron tri pikë në shtëpi

Debllokohet kanalizimi në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren

Punime për debllokimin e kanalizimit në lagjen “Bajram Curri” në Prizren

Punëtori dyditore në Prizren: Gratë fuqizohen në politikën lokale

Bashkimi fiton në Prizren

Sot në Kosovë, pritet të bie borë

Klasikja e femrave: Bashkimi pret Prishtinën sot në Prizren

Kapën mbi 100 kg drogë në Vërmicë

Spitali i Prizrenit prezanton planin 100-ditor dhe projektet strategjike për vitin 2026

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne