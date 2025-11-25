10 C
Prizren
Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec

By admin

Një vajzë e mitur është larguar nga shtëpia e saj në Rahovec dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj.

Babai i vajzës ka raportuar rastin në polici, me datë 20 nëntor.

Zhdukja po hetohet nga organet e rendit.

28 vjet nga luftimet e para frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe
Një subjekt politik ka të drejtë të shpenzojë mbi 2 milionë euro në zgjedhjet e 28 dhjetorit

