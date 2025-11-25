Tre lojtarë të Bashkimit thirren nga Përfaqësuesja e Kosovës

Bashkimi i Prizrenit ka bërë të ditur se tre prej lojtarëve të saj janë thirrur nga Përfaqësuesja e Kosovës në basketboll. Valon Bunjaku, Meriton Ismaili dhe Muhamedali Janjeva do të veshin fanellën e Kombëtares në grumbullimin e radhës, duke përfaqësuar klubin portokalli, raporton PrizrenPress.
Klubi ka njoftuar gjithashtu se Lejson Zeqiri është ftuar nga Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut, duke shtuar edhe një tjetër emër nga Bashkimi në arenën ndërkombëtare.
Përveç lojtarëve, pjesë e kombëtares së Kosovës do të jenë edhe trajneri kondicional i Bashkimit, Yner Berisha, si dhe fizioterapeuti Fisnik Bajrami, të cilët janë përzgjedhur në stafin teknik.
LBashkimi uroi suksese për të gjithë të thirrurit, duke theksuar se këto ftesa janë dëshmi e punës së mirë dhe zhvillimit të vazhdueshëm të klubi./PrizrenPress.com/
