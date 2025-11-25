10 C
Prizren
E martë, 25 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Ekzekutohen me rritje shtesat për fëmijë

By admin

Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, ka bërë me dije se janë ekzekutuar shtesat për fëmijët me rritje prej 50 për qind të tyre.

Murati ka thënë se mbi 400 mijë fëmijë janë përfitues të këtyre shtesave dhe gjatë ditës të gjitha familjet do t’i kenë në llogari.

“Shtesat për mbi 400 mijë fëmijë tashmë janë ekzekutuar me rritjen prej 50 për qind, dhe sot gjatë ditës të gjitha familjet përfituese do t’i kenë në llogari. Vazhdojmë me punë të mira. Qeveria për Familjen!”, ka shkruar Murati në Facebook.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Tre lojtarë të Bashkimit thirren nga Përfaqësuesja e Kosovës

Më Shumë

Fokus

Zbulohen këpucë, çanta e aksesorë të padeklaruara në Vërmicë

Zyrtarët doganorë gjatë ditës së enjte kanë zbuluar mallra të padeklaruar si: këpucë për meshkuj dhe femra, çanta dhe aksesorë të ndryshëm në pikëkalimin...
Lajme

Suharekë, arrestohet i dënuari me 4 vite burg dhe dërgohet në vuajtje të dënimit

Të mërkurën, Stacioni Policor në Suharekë ka ekzekutuar urdhër-arrestin e Gjykatës Themelore në Prizren, duke arrestuar S.S., 47 vjeç, banues në fshatin Grejkoc –...

Shënohet Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe

Një i lënduar nga vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Nëntori dhe Shtetformimi Shqiptar: Nga Simboli në Identitet

“Komedia e Zezë” rikthehet sonte në Teatrin e Prizrenit

Theu gjësende e sulmoi gruan me urdhër mbrojtës, prangoset burri në Rahovec

Lumni Lushaj humbi jetën në një aksident trafiku

Nisin punimet për renovimin e Stacionit të Autobusëve në Prizren

Aktakuzë ndaj burrit që tentoi t’i vriste me thikë gruan dhe vajzën e tij në Prizren

Iu gjetën dy thika, arrestohet i mituri në Malishevë

Fushata për zgjedhjet e parakohshme nis më 17 dhjetor

Bashkimi fiton në Prizren

Nis renovimi i hapësirave kryesore të Spitalit të Prizrenit

Fan Noli, peshkopi i Korçës dhe mitropoliti i Durrësit

Të shtëna me armë gjatë ahengut familjar në Suharekë, policia sekuestron dy pistoleta

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne