8 C
Prizren
E martë, 25 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës

By admin

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka pritur sot në takim kryesinë e re të Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të luftës së UÇK-së në Malishevë, të përbërë nga Iliaz Krasniqi, Kastriot Berisha dhe Ali Morina.

Takimi u zhvillua, sipas njoftimit, me qëllim të urimit për mandatin e dytë të kryetarit Kastrati, si dhe për të diskutuar çështje me interes të përbashkët, duke vënë theks të veçantë tek ruajtja dhe kultivimi i vlerave kombëtare, të lidhura me sakrificën e dëshmorëve për lirinë e Kosovës.

Ai u shprehu falënderime për vizitën dhe urimet, duke theksuar gatishmërinë e tij dhe të qeverisjes komunale për të mbështetur iniciativat që promovojnë dhe ruajnë vlerat kombëtare.

“Vepra më sublime është rënia për atdheun. Ne kemi shumë dëshmorë dhe luftëtarë, prandaj krenohemi dhe zotohemi për ruajtjen, avancimin dhe respektimin e vlerave tona, si në vend në përgjithësi, ashtu edhe në Malishevë në veçanti”, deklaroi Kastrati./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ky është ish-pjesëtari i UÇK-së nga Prizreni që u arrestua në Serbi
Next article
Lumbardhi në fokus – Totaj kërkon mirëmbajtjen e simbolit të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

28 vjet nga luftimet e para frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe

Sot, bëhen 28 vjet nga luftimet e para frontale ndërmjet UÇK-së dhe forcave policore serbe. Më 25 nëntor 1997 forcat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës...
Fokus

Zbulohen këpucë, çanta e aksesorë të padeklaruara në Vërmicë

Zyrtarët doganorë gjatë ditës së enjte kanë zbuluar mallra të padeklaruar si: këpucë për meshkuj dhe femra, çanta dhe aksesorë të ndryshëm në pikëkalimin...

Fan Noli, peshkopi i Korçës dhe mitropoliti i Durrësit

Kryetari Latifi pret në takim Harry Bajraktarin dhe Rrustem Gecajn

Nis renovimi i hapësirave kryesore të Spitalit të Prizrenit

Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

Sidorela Dodaj e bronztë në Podgorica Junior European Cup 2025

Debllokohet kanalizimi në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren

Prof. Asoc. Dr. Xhafer Beqiraj zgjidhet anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren

Lauren Carter i Junior 06 shpallet MVP

Prizreni forcon transparencën komunale, Totaj priti përfaqësuesit për raportin e auditimit social

Hasani: Urimi i Kurtit për Hamzën, servizilëm dhe arrogancë

Bashkimi siguron gjysmëfinalen

Drejtoria e Arsimit në Prizren forcon bashkëpunimin me Institutin Pedagogjik të Kosovës

Junior 06 shënon fitore të rëndësishme në Prizren

Vazhdon shkëlqimi i Lirisë, mposht Rilindjen 1974 në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne