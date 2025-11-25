8 C
Prizren
E martë, 25 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Lumbardhi në fokus – Totaj kërkon mirëmbajtjen e simbolit të Prizrenit

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka theksuar rëndësinë e mirëmbajtjes së shtratit të Lumbardhit, duke e cilësuar atë jo vetëm çështje infrastrukturore e mjedisore, por edhe një element kyç të identitetit turistik të qytetit, raporton PrizrenPress.

“Mirëmbajtja e shtratit të Lumbardhit është jo vetëm çështje e rëndësishme mjedisore e infrastrukturore, por edhe turistike, pasi është një nga simbolet kryesore të qytetit”, ka deklaruar Totaj.

Ai ka publikuar edhe disa foto nga punimet e pastrimit përgjatë lumit, ku ekipet komunale po kryejnë ndërhyrjet e nevojshme./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kryesia e re e Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve pritet nga kryetari i Malishevës
Next article
Kamioneta rrezikon trafikun, lëviz pa drita sinjalizuese në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Më Shumë

Fokus

Prizren: Dy të ndaluar, një kërkesë për arrest shtëpiak dhe nëntë aktakuza

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar për një sërë veprimesh të ndërmarra, përfshirë ndalime, kërkesa për masa sigurie dhe ngritje aktakuzash ndaj disa personave...
Fokus

Ky është ish-pjesëtari i UÇK-së nga Prizreni që u arrestua në Serbi

(Plotësuar) Avni Qenaj është ish-pjesëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës i cili është arrestuar të martën në Serbi. Kjo u konfirmua për Klankosova.tv nga nënkryetari...

U mbajt edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës në Prizren

Nisin punimet për renovimin e Stacionit të Autobusëve në Prizren

Suharekë, arrestohet i dënuari me 4 vite burg dhe dërgohet në vuajtje të dënimit

Zbulohen këpucë, çanta e aksesorë të padeklaruara në Vërmicë

“Amerika” – kënga e re e Shqipe Kastratit që sjell emocion dhe traditë

Shkrimtarët Rifat Kukaj dhe Ymer Elshani kujtohen përmes pullave postare

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 2100 gjoba në trafik

Kryetari Latifi pret në takim Harry Bajraktarin dhe Rrustem Gecajn

Drini i Bardhë siguron tri pikë në shtëpi

Kosova dhe Shqipëria forcojnë bashkëpunimin kulturor

Më 28 Nëntor në Prizren do të zbulohet shtatorja e heroit të kombit, Tahir Sinani

Ndërpritet arresti shtëpiak për kolonel Nexhmi Krasniqin

Veteranit të UÇK-së, Lumni Lushaj, i jepet lamtumira e fundit në Gjonaj të Hasit

Bashkimi vazhdon serinë e fitoreve

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne