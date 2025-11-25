Lumbardhi në fokus – Totaj kërkon mirëmbajtjen e simbolit të Prizrenit

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka theksuar rëndësinë e mirëmbajtjes së shtratit të Lumbardhit, duke e cilësuar atë jo vetëm çështje infrastrukturore e mjedisore, por edhe një element kyç të identitetit turistik të qytetit, raporton PrizrenPress.
“Mirëmbajtja e shtratit të Lumbardhit është jo vetëm çështje e rëndësishme mjedisore e infrastrukturore, por edhe turistike, pasi është një nga simbolet kryesore të qytetit”, ka deklaruar Totaj.
Ai ka publikuar edhe disa foto nga punimet e pastrimit përgjatë lumit, ku ekipet komunale po kryejnë ndërhyrjet e nevojshme./PrizrenPress.com/
