Totaj viziton Policinë, Zjarrfikësit dhe Urgjencën në natën e ndërrimit të moteve

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar një vizitë tek Policia, Njësia e Zjarrfikësve dhe Shërbimi i Urgjencës, me rastin e natës së ndërrimit të moteve. Ai u ka uruar pjesëtarëve të këtyre shërbimeve fillimin e Vitit të Ri dhe ka shprehur mirënjohje për angazhimin e tyre të pandërprerë, raporton PrizrenPress.

Totaj theksoi rëndësinë e punës së ekipeve që qëndrojnë në shërbim të qytetarëve edhe në momente festive, duke vlerësuar profesionalizmin dhe përkushtimin e tyre për sigurinë dhe shëndetin publik.

“Faleminderit për shërbimin dhe ju uroj një vit të mbarë e të suksesshëm për të gjithë. Gëzuar Vitin e Ri!”, u shpreh kryetari Totaj gjatë vizitës, ku ishte i shoqëruar nga bashkëpunëtorë të ekzekutivit komunal./PrizrenPress.com/

