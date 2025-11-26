9.5 C
Prizren
E mërkurë, 26 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Prizreni forcon bashkëpunimin me Kanadanë – Totaj pret ambasadoren Blitt

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, priti sot Ambasadoren e Kanadasë për Kosovë dhe Kroaci, Kathleen Blitt.

Gjatë takimit, ambasadorja shprehu gatishmërinë për thellimin e bashkëpunimit me Prizrenin në projekte të ardhshme.

“Diskutuam për mundësi të reja partneriteti dhe zhvillimet aktuale në vendin tonë. Gjithashtu vizituam pjesën historike të qytetit dhe kompleksin e Lidhjes së Prizrenit”, deklaroi kryetari Totaj./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Shoqata “Bereqeti” në Prizren ndihmon 45 familje me pajisje shtëpiake në prag të 28 Nëntorit
Next article
‘KOSOVA VOTON’ – është slogani për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Më Shumë

Lajme

Ekzekutohen me rritje shtesat për fëmijë

Ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati, ka bërë me dije se janë ekzekutuar shtesat për fëmijët me rritje prej 50 për qind të...
Fokus

Më 28 Nëntor në Prizren do të zbulohet shtatorja e heroit të kombit, Tahir Sinani

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në takim kryetarin e OVL të UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, përfaqësuesin e Shoqatës...

Festë në Rahovec, fitojnë ‘Vreshtarët’

Liria pret Suharekën në 1/32 e Kupës së Kosovës

Debllokohet kanalizimi në rrugën “Ibrahim Lutfiu” në Prizren

Vdes Shpat Kasapi

Rustem (Qamil) Seferaj nga Prizreni ka nevojë urgjente për ndihmë

Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

Bashkimi mbyll me krenari aventurën historike në FIBA Europe Cup

U mbajt edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës në Prizren

Theu gjësende e sulmoi gruan me urdhër mbrojtës, prangoset burri në Rahovec

Vërshimet shkaktuan dëme të mëdha në dy fshatra të Prizrenit|Video

Malishevë: U mbajt sesioni festiv “Atdheu ynë, amanet nga Zoti” në nder të 28 Nëntorit

Kryetari i Malishevës priti në takim përfaqësues të EAA-së

Gropat dhe ndërgjegjja e humbur

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 2100 gjoba në trafik

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne