Albin Kurti sërish kandidat i Vetëvendosjes për kryeministër

Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje, ka zgjedhur Albin Kurtin si kandidat për kryeministër.

Nuk kishte asnjë votë kundër e as abstenim në votim.

Arbëria Nagavci konstatoi se Këshilli i Përgjithshëm vendosi që Kurti të jetë kandidat për kryeministër./Gazeta Express

