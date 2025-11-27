5.3 C
Prizren
E enjte, 27 Nëntor, 2025
61 aksidente vetëm të mërkurën në Kosovë

By admin

 

Bazuar në statistikat e Policisë së Kosovës, 23 prej aksidenteve ishin me të lënduar, derisa 38 të tjerë me dëme materiale, transmeton Klankosova.tv.

Po ashtu, përgjatë 24 orëve u shqiptuan 1799 gjoba trafiku.

Ndërkohë, organet e rendit në këtë vazhdë kohore arrestuan 15 persona, ku tetë prej tyre u dërguan në mbajtje.

