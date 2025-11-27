5.3 C
Prizren
E enjte, 27 Nëntor, 2025
Abrashi: Koalicioni ynë i vetëm është me qytetarët – LVV do të jetë fituesja e opozita humbësja më e madhe

Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar se subjekti i tij politik po hyn në zgjedhjet e 28 dhjetorit me besimin se do të dalë fitues absolut, duke theksuar se mbështetja e qytetarëve po rritet çdo ditë.

Abrashi tha se koalicioni i vetëm i LVV-së është ai me qytetarët e Kosovës dhe me diasporën, të cilët, sipas tij, janë shtylla më e fortë e fitores së kësaj partie.

“Koalicioni jonë i vetëm dhe i vërtetë që vlen për tu theksuar është ai me qytetarët e Republikës së Kosovës, është me mërgatën dhe diasporën, pra me të gjithë shtetasit tanë, të cilët jetojnë këtu apo jashtë Kosovës. Ky është më i rëndësishmi dhe është koalicioni, i cili i frikëson partitë”, deklaroi ai në emisionin “Mesditë” në Tëvë1.

Ai u tregua i bindur se opozita aktuale do të dalë humbësja më e madhe e zgjedhjeve të ardhshme.

“Opozita e tanishme do të jetë humbësja më e madhe e zgjedhjeve. Dallimi do të jetë i thellë e shumë i madh. VV-ja, do të jetë fituesja absolute e zgjedhjeve. Këtë, po e shohim çdo ditë nga takimet me qytetarët, të cilët po e manifestojnë një mbështetje të pazakontë, mbështetje më të madhe që asnjëherë më parë s’e kemi pasë”, deklaroi Abrashi.

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mbahen më 28 dhjetor.

61 aksidente vetëm të mërkurën në Kosovë

