Totaj viziton kazermën “Lidhja e Prizrenit” në shënim të “Ditës së Forcës”

Në kuadër të shënimit të “Ditës së Forcës”, Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, vizitoi sot kazermën e FSK-së “Lidhja e Prizrenit”. Ai u prit ngrohtësisht nga Majori Petrit Loxha, Komandant i KOMPDEM/EOD – Kompania e Deminimit/RMC/GK, së bashku me stafin e tij.

Gjatë vizitës, Totaj u njoh nga afër me kapacitetet dhe pajisjet ushtarake të ekspozuara për këtë ditë festive, si dhe me progresin e bërë në çështjet e deminimit në hapësirat e rajonit.

“Forca e Sigurisë së Kosovës vazhdon të shkëlqejë si simbol i vendosmërisë dhe krenarisë sonë kombëtare. Nga hapat e parë të saj, e deri sot, ajo është ngritur pa u ndalur, duke u shndërruar në forcë moderne, profesionale e të përkushtuar ndaj mbrojtjes së atdheut, si dhe ka dëshmuar se është jo vetëm mbështetja e sigurisë në Kosovë, por edhe kontribuese e çmuar për paqen e rajonit. FSK-ja është forca që rritet me kombin dhe që mbetet krenaria jonë!”, u shpreh me këtë rast Totaj./PrizrenPress.com/

