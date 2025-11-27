4.3 C
Prizren
Nisin punimet për renovimin e Njësisë së Patologjisë dhe Morgut në Spitalin e Prizrenit

By admin

Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit “Prim.Dr. Daut Mustafa” ka filluar renovimin e plotë të Njësisë së Patologjisë dhe Morgut, që shtrihet në një hapësirë prej rreth 400 m².

Punimet përfshijnë rehabilitimin e ambienteve të brendshme, zëvendësimin e dyshemeve dhe dyerve, përmirësimin e ndriçimit, ventilimit dhe nyjeve sanitare, si dhe riorganizimin modern të hapësirave të morgut sipas standardeve bashkëkohore, raporton PrizrenPress.

Sipas drejtorit të Spitalit të Prizrenit, Osman Hajdari, këto investime synojnë krijimin e kushteve më të mira të punës dhe ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarët.

“Punët e nisura po vazhdojnë me ritëm, për një shëndetësi më moderne dhe më të fortë. Falënderojmë stafin dhe pacientët për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin gjatë kohës së punimeve”, deklaroi ai./PrizrenPress.com/

