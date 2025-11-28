4 C
Prizren
E premte, 28 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Zhduken dy vajza të mitura, njëra në Malishevë dhe tjetra në Rahovec

By admin

Policia e Kosovës ka raportuar dy raste të ndara të zhdukjes së vajzave të mitura gjatë 24 orëve të fundit.

Rasti i parë është shënuar në Malishevë, ku një vajzë e mitur është larguar nga shtëpia dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion për vendndodhjen e saj.

Rasti i dytë ka ndodhur në fshatin Bellacërkë të Rahovecit, ku një baba ka raportuar në polici se vajza e tij është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet ende ku ndodhet.

Sipas raportit 24-orësh, Policia e Kosovës ka nisur hetimet për të dy rastet dhe po punon për zbardhjen e rrethanave dhe gjetjen e vajzave të zhdukura./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Jan Palokaj zyrtarizohet te Cibona
Next article
28 vjet nga dalja publike e UÇK-së në skenë

Më Shumë

Sport

Lauren Carter i Junior 06 shpallet MVP

Në derbin e zhvilluar mes KBF Junior 06 dhe KBF Penza, që përfundoi me fitoren e prizrenaseve 88:78, Lauren Carter u shpall MVP e...
Sport

Ballkani për herë të parë bëhet me trajner të huaj

Ballkani zyrtarisht ka emëruar kroatin Mislav Karoglan si trajnerin e ri të skuadrës. Kështu një moment historik për klubin tonë, me kroatin që është...

Abdixhiku kandidat për kryeministër, fton Limajn, PSHDK-në, PD-në e AKR-në për koalicion parazgjedhor

Prizreni mëson kundërshtarin për Kupën e Kosovës

Gropat dhe ndërgjegjja e humbur

Laurinë Gashi e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec

24-orëshi shënon më shumë aksidente me të lënduar sesa me dëme materiale

Juliana Pasha triumfon në “Kënga Magjike”

Ndërprerje e furnizimit me ujë në fshatin Pouskë pas rrëshqitjes së dheut

Albin Kurti sërish kandidat i Vetëvendosjes për kryeministër

‘KOSOVA VOTON’ – është slogani për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Gjenden mbetje mortore në Prizren

Në Malishevë përurohet pllaka përkujtimore në shtëpinë ku qëndruan krerët e ilegales së UÇK-së

28 vjet nga luftimet e para frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe

Aktakuzë ndaj burrit që tentoi t’i vriste me thikë gruan dhe vajzën e tij në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne