4 C
Prizren
E premte, 28 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

28 vjet nga dalja publike e UÇK-së në skenë

By admin

Sot bëhen 28 vjet nga dalja e parë në skenë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).

28 Nëntori nuk shënon vetëm festën e Ditës së Flamurit. Sa herë vjen ky muaj, Kosova kujton daljen e parë në skenë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, më 28 nëntor të vitit 1997, në fshatin Llaushë të Skenderajt.

Express Kredi nga BiCredit

Ajo që bëri që UÇK-ja të bëjë publike aktivitetet, ishte vrasja e mësuesit të shkollës së Llaushës, Halit Geci, dy ditë më parë nga forcat serbe.

Rexhep Selimi, Daut Haradinaj dhe Mujë Krasniqi, kanë qenë të parët që kanë dalë për herë të parë publikisht para opinionit publik, në varrimin e tij, si ushtarë të UÇK-së.

Deklarata e UÇK-së për paraqitjen e saj të parë publike u përgatit nga vetë ushtarët e saj.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zhduken dy vajza të mitura, njëra në Malishevë dhe tjetra në Rahovec
Next article
Shkëlzen Çoça: Tri shkronja

Më Shumë

Sport

Armend Xhoxhaj mposht finlandezin Niklas Räsänen dhe rrëmben titullin WBO Europe

Boksieri prizrenas, Armend Xhoxhaj, i cili prej vitesh jeton në Nyrnberg të Gjermanisë, ka shënuar një fitore të rëndësishme në karrierën e tij. Mbrëmë, ai...
Rozë

Vdes Shpat Kasapi

Mediat në Maqedoni të Veriut po raportojnë se, pas një sulmi në zemër, sot herët në mëngjes ka ndërruar jetë këngëtari i pop-muzikës, Shpat...

U mbajt edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës në Prizren

Enise Zijade e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Nisin punimet për renovimin e Stacionit të Autobusëve në Prizren

Iu gjetën dy thika, arrestohet i mituri në Malishevë

Sot në Kosovë, pritet të bie borë

Liria pret Suharekën në 1/32 e Kupës së Kosovës

Kamioneta rrezikon trafikun, lëviz pa drita sinjalizuese në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Si lindi Shqipëria nga shkronjat dhe Kongresi i Manastirit

Abdixhiku kandidat për kryeministër, fton Limajn, PSHDK-në, PD-në e AKR-në për koalicion parazgjedhor

Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

61 aksidente vetëm të mërkurën në Kosovë

Vazhdon shkëlqimi i Lirisë, mposht Rilindjen 1974 në Prizren

Prizreni forcon bashkëpunimin me Kanadanë – Totaj pret ambasadoren Blitt

P.C Prizreni fiton bindshëm ndaj Istogut

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne