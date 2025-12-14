Kandidatët e LDK-së për deputetë vizitojnë Kullën e Cikajve në Gjonaj të Hasit

Tre kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për deputetë në Kuvendin e Kosovës, Hyrë Tejeci, Dr. Shaban Osmanaj dhe Festim Kabashi, kanë vizituar sot Kullën e Cikajve në fshatin Gjonaj të Hasit.
Kjo kullë, me mbi 200 vjet histori, përfaqëson një vlerë të veçantë të trashëgimisë kulturore dhe historike të vendit.
“Me nismën e Haziz Hodajt, objekti është vënë nën mbrojtje institucionale dhe pritet të shndërrohet në muze, ku do të ruhen dhe prezantohen vlerat e trashëgimisë kulturore për brezat e ardhshëm”, shkruan Tejeci në Facebook.
Sipas saj, mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore është pjesë e programit të tyre politik.
“LDK-ja ka program të qartë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike. Këto vlera janë pasuri kombëtare dhe duhet të ruhen e promovohen”.
Tejeci thotë se LDK-ja përfaqëson zgjidhje dhe shpresë për qytetarët.
Ajo u bënë thirrje votuesve që më 28 dhjetor të mbështesin LDK-në me numrin 123./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren