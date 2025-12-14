7.5 C
Prizren
Kandidatët e LDK-së për deputetë vizitojnë Kullën e Cikajve në Gjonaj të Hasit

By admin

Tre kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për deputetë në Kuvendin e Kosovës, Hyrë Tejeci, Dr. Shaban Osmanaj dhe Festim Kabashi, kanë vizituar sot Kullën e Cikajve në fshatin Gjonaj të Hasit.

Kjo kullë, me mbi 200 vjet histori, përfaqëson një vlerë të veçantë të trashëgimisë kulturore dhe historike të vendit.

“Me nismën e Haziz Hodajt, objekti është vënë nën mbrojtje institucionale dhe pritet të shndërrohet në muze, ku do të ruhen dhe prezantohen vlerat e trashëgimisë kulturore për brezat e ardhshëm”, shkruan Tejeci në Facebook.

Sipas saj, mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore është pjesë e programit të tyre politik.

“LDK-ja  ka program të qartë për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike. Këto vlera janë pasuri kombëtare dhe duhet të ruhen e promovohen”.

Tejeci thotë se LDK-ja përfaqëson zgjidhje dhe shpresë për qytetarët.

Ajo u bënë thirrje votuesve që më 28 dhjetor të mbështesin LDK-në me numrin 123./PrizrenPress.com

