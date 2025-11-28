4 C
Totaj nderon dëshmorët në Ditën e Flamurit kombëtar

Në shënim të Ditës së Flamurit kombëtar, kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, nisi ditën me homazhe në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë, së bashku me familjarë të dëshmorëve, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e UÇK-së, veteranë, përfaqësues institucionalë dhe qytetarë.

Gjatë homazheve, u nderua me respekt të thellë sakrifica e atyre që dhanë jetën për lirinë dhe dinjitetin e Kosovës.

“Ky moment përkujtimi na forcon angazhimin për të ecur përpara në rrugën e ndërtimit të një të ardhmeje të sigurt dhe të ndritshme. Lavdi dëshmorëve, martirëve dhe heronjve të gjallë!”, tha Totaj./PrizrenPress.com/

