Totaj nderon dëshmorët në Ditën e Flamurit kombëtar

Në shënim të Ditës së Flamurit kombëtar, kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, nisi ditën me homazhe në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë, së bashku me familjarë të dëshmorëve, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e UÇK-së, veteranë, përfaqësues institucionalë dhe qytetarë.
Gjatë homazheve, u nderua me respekt të thellë sakrifica e atyre që dhanë jetën për lirinë dhe dinjitetin e Kosovës.
“Ky moment përkujtimi na forcon angazhimin për të ecur përpara në rrugën e ndërtimit të një të ardhmeje të sigurt dhe të ndritshme. Lavdi dëshmorëve, martirëve dhe heronjve të gjallë!”, tha Totaj./PrizrenPress.com/
