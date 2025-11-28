4 C
Prizren
E premte, 28 Nëntor, 2025
28 Nëntori: Rreth 20 mijë qytetarë nga Kosova shkuan në Shqipëri gjatë 24 orëve të fundit

By admin

Qindra qytetarë nga Kosova kanë zgjedhur Shqipërinë për të kaluar festat kombëtare.

Shumica prej tyre kanë kaluar nëpër Pikën Kufitare të Morinës.

Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, në pikën kufitare janë futur 64 autobusë, ndërsa në total kanë hyrë 17,789 shtetas dhe 4,651 automjete. Autoritetet kufitare thonë se fluksi është i pritshëm për shkak të festave dhe se menaxhimi po kryhet pa vonesa.

Vendosen pllakat përkujtimore në Ngucat të Malishevës në nder të sakrificës për liri

