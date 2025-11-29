5.3 C
Prizren
E shtunë, 29 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Familjarët e gjejnë pa shenja jete të miturin në Reçan të Prizrenit

By admin

Një i mitur është gjetur pa shenja jete nga familjarët e tij dje në fshatin Reçan të Prizrenit.

Viktima ishte dërguar në Spitalin e Prizrenit ku edhe është konstatuar vdekja e tij.

Express Kredi nga BiCredit

Trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion, ndërsa policia e ka cilësuar rastin si “vdekje e dyshimtë”.

“Fsh.Reqan, Prizren 28.11.2025-20:30. Raportohet se nga familjaret është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar, i mitur. Viktima është dërguar në Spitalin e Prizrenit, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin 24-orësh të policisë.

Marketin

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Distria Krasniqi e bronztë
Next article
Mbi 1 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, Policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku

Më Shumë

Fokus

Lirohet nga paraburgimi prokurori Beqë Shala, mbetet në arrest shtëpiak

Gjykata ka aprovuar kërkesën e mbrojtjes për heqjen e paraburgimit, duke vlerësuar se nuk ekzistojnë më arsyet ligjore për vazhdimin e kësaj mase. Këtë e...
Lajme

61 aksidente vetëm të mërkurën në Kosovë

Gjatë ditës së mërkurë në Kosovë, u shënuan plot 61 aksidente.   Bazuar në statistikat e Policisë së Kosovës, 23 prej aksidenteve ishin me të lënduar,...

Bashkimi fiton në Prizren

Gjenden mbetje mortore në Prizren

Zhduket një vajzë e mitur në Rahovec

Ky është ish-pjesëtari i UÇK-së nga Prizreni që u arrestua në Serbi

Prizreni forcon bashkëpunimin me Kanadanë – Totaj pret ambasadoren Blitt

Enise Zijade e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

U mbajt edicioni i 22-të i Festivalit Ndërkombëtar të Stripit dhe Karikaturës në Prizren

“Shpati ktheu sytë nga djali në momentet e fundit”, rrëfimi rrëqethës i mikut të artistit

Nëntori dhe Shtetformimi Shqiptar: Nga Simboli në Identitet

Mbi 1 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, Policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku

Vazhdon shkëlqimi i Lirisë, mposht Rilindjen 1974 në Prizren

Limaj: Me krenari nderuam shtatoren e komandant Tahir Sinanit në Prizren

Drini i Bardhë siguron tri pikë në shtëpi

Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne