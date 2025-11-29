Ish-gjyqtari i Kushtetueses: Zgjedhjet interesante sepse paraqesin një përballje dinjitoze mes Kurtit e Hamzës

Ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu ka thënë se zgjedhjet e 28 dhjetorit do të jenë interesante meqë sipas tij do të jetë një përballje dinjitoze mes kryetari i të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti dhe atij të Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza.
“Bedri Hamza, gjatë vizitës së tij në Washington DC, ka zhvilluar takime me figura kyçe nga rrethi i brendshëm i Presidentit Trump. Ky është një zhvillim që e rrit peshën politike të garës së 28 Dhjetorit. Siç kam theksuar më herët, këto zgjedhje do të jenë veçanërisht interesante sepse paraqesin një përballje dinjitoze midis Albin Kurtit dhe Bedri Hamzës — dy alternativa të qarta dhe të kundërta. Kjo është gara e vërtetë. Për këtë arsye, vota nuk duhet çuar dëm në opsione të tjera që nuk ndryshojnë rezultatin”, ka shkruar Kryeziu.
