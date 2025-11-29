3.6 C
Prizren
E shtunë, 29 Nëntor, 2025
Dyshohet për vetëvrasje në qendër të Prizrenit

Dyshohet se një vetëvrasje ka ndodhur sot në qendër të qytetit të Prizrenit.

Policia  ka dalë në vendngjarje.

Laura Fazliu mbetet pa medalje, renditet e 5-ta në Abu Dhabi Grand Slam 2025
Personi që dyshohet se vrau vetën sot në Prizren është 30 vjeç

