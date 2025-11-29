3.6 C
Prizren
E shtunë, 29 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Prizreni nis përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit

By admin

Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Prizren ka filluar përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të cilat do të mbahen më 28 dhjetor.

Kryetari i këtij komisioni, Nysret Bytyçi, ka bërë të ditur se pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, tashmë janë hapur procedurat për organizimin e procesit të ri zgjedhor.

“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka hapur periudhën e aplikimeve për ndërrimin e qendrave të votimit, e cila ka nisur më 26 nëntor. Deri më tani, 150 qytetarë kanë paraqitur kërkesë për ndryshim të qendrës ku do të votojnë. Ky proces do të vazhdojë deri më 6 dhjetor, duke u dhënë mundësi qytetarëve të zgjedhin vendin më të përshtatshëm për ushtrimin e së drejtës së tyre”, tha ai./TV Prizreni

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Personi që dyshohet se vrau vetën sot në Prizren është 30 vjeç
Next article
Abdixhiku në Prizren: E pashë gatishmërinë e njerëzve tanë për t’u ngritur

Më Shumë

Lajme

Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

Një person është arrestuar në Prizren, nën dyshimin se e ka ngacmuar dhe dhunuar viktimën. Ai është dërguar në mbajtje. “DHUNIM- Prizren / 22.11.2025 – 16:00....
Sport

Prizreni mëson kundërshtarin për Kupën e Kosovës

Pas shortit të hedhur sot në ambientet e Federatës së Futbollit të Kosovës, Prizreni ka mësuar kundërshtarin për raundin 1/16 të Kupës së Kosovës....

Jan Palokaj zyrtarizohet te Cibona

28 vjet nga dalja publike e UÇK-së në skenë

Juliana Pasha triumfon në “Kënga Magjike”

Disa fshatra të Hasit të Prizrenit mbesin pa rrymë sot

Totaj viziton kazermën “Lidhja e Prizrenit” në shënim të “Ditës së Forcës”

Nisin punimet për renovimin e Stacionit të Autobusëve në Prizren

28 Nëntori: Rreth 20 mijë qytetarë nga Kosova shkuan në Shqipëri gjatë 24 orëve të fundit

Prizreni forcon bashkëpunimin me Kanadanë – Totaj pret ambasadoren Blitt

Hallkat elektronike, mekanizmi i ri për parandalimin e dhunës në familje – Prizreni gati për zbatim

Jan Palokaj largohet nga Bashkimi, karrierën e vazhdon te Cibona

Laura Fazliu mbetet pa medalje, renditet e 5-ta në Abu Dhabi Grand Slam 2025

28 vjet nga luftimet e para frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe

Nisin punimet për renovimin e Njësisë së Patologjisë dhe Morgut në Spitalin e Prizrenit

Një i lënduar nga vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne