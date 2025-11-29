Prizreni nis përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit

Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Prizren ka filluar përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të cilat do të mbahen më 28 dhjetor.
Kryetari i këtij komisioni, Nysret Bytyçi, ka bërë të ditur se pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, tashmë janë hapur procedurat për organizimin e procesit të ri zgjedhor.
“Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka hapur periudhën e aplikimeve për ndërrimin e qendrave të votimit, e cila ka nisur më 26 nëntor. Deri më tani, 150 qytetarë kanë paraqitur kërkesë për ndryshim të qendrës ku do të votojnë. Ky proces do të vazhdojë deri më 6 dhjetor, duke u dhënë mundësi qytetarëve të zgjedhin vendin më të përshtatshëm për ushtrimin e së drejtës së tyre”, tha ai./TV Prizreni
