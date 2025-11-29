3.6 C
Prizren
E shtunë, 29 Nëntor, 2025
type here...

FokusSiguri

Policia konfirmon vdekjen e një personi në Prizren, dyshohet për vetëvrasje

By admin

Një person në Prizren është gjendur pa shenja jete.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

“Sot, më datë 29.11.2025, rreth orës 13:30, policia ka pranuar informatën se në banesën e tij në rrugën ‘Rifat Krasniqi’ në Prizren, një person është gjetur pa shenja jete”, ka thënë Bytyqi.

Express Kredi nga BiCredit

“Në vendngjarje kanë dalë njësitet policore, ku nga dëshmitari – familjar i viktimës – është marrë informacioni se viktima, Xh. B. (32 vjeç), është gjetur pa shenja jete në banesën e tij dhe pranë tij është gjetur një armë”.

Prokurorët dhe hetuesit janë njoftuar për rastin, dhe tashmë është iniciuar si “Hetim i vdekjes”.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Abdixhiku në Prizren: E pashë gatishmërinë e njerëzve tanë për t’u ngritur
Next article
12-shja e Kosovës kundër Shqipërisë

Më Shumë

Sport

Armend Xhoxhaj mposht finlandezin Niklas Räsänen dhe rrëmben titullin WBO Europe

Boksieri prizrenas, Armend Xhoxhaj, i cili prej vitesh jeton në Nyrnberg të Gjermanisë, ka shënuar një fitore të rëndësishme në karrierën e tij. Mbrëmë, ai...
Lajme

Prizreni nis përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit

Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Prizren ka filluar përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të cilat do të mbahen më 28 dhjetor. Kryetari i këtij...

Mbi 1 mijë e 200 gjoba trafiku për 24-orë, Policia njofton për mbi 50 aksidente trafiku

Jan Palokaj zyrtarizohet te Cibona

Vendosen pllakat përkujtimore në Ngucat të Malishevës në nder të sakrificës për liri

Dyshohet për vetëvrasje në qendër të Prizrenit

Smajl Latifi: Kemi vazhdimisht probleme me përmbaruesin, është absurde të merren të hyrat komunale, vetanake

Distria Krasniqi e bronztë

‘KOSOVA VOTON’ – është slogani për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës

Sot dita e ndarjes nga sëmundja jonë më e madhe otomanizmi

Hallkat elektronike, mekanizmi i ri për parandalimin e dhunës në familje – Prizreni gati për zbatim

Nisin punimet për renovimin e Njësisë së Patologjisë dhe Morgut në Spitalin e Prizrenit

Në Malishevë përurohet pllaka përkujtimore në shtëpinë ku qëndruan krerët e ilegales së UÇK-së

Një subjekt politik ka të drejtë të shpenzojë mbi 2 milionë euro në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Laurinë Gashi në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne