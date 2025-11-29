12-shja e Kosovës kundër Shqipërisë

Pas stërvitjeve për pesë ditë në Prizren, dhe seancën e parë stërvitore në Shkodër të shtunën mbrëma, Shtabi Teknik i Kosovës ka përzgjedhur 12shen që do të përballet me Shqipërinë.
Sfida shumë e rëndësishme do të zhvillohet të dielën në Shkodër nga ora 18:00. Përballja zhvillohet në kuadër të parakualifikimeve për FIBA EuroBasket 2029.
Kjo është ndeshja e parë zyrtare pasi më herët janë zhvilluar shumë ndeshje miqësore.
Sipas njoftimit, përgatitjet e Dardanëve kanë shkuar shumë mirë dhe atmosfera është shumë e mirë.
Basketbollistët e Kosovës janë të motivuar për të dhënë maksimumin për fanellë dhe të nisin kampanjën me fitore.
12-shja e Kosovës: Dardan Berisha, Drilon Hajrizi, Erjon Kastrati, Mikaile Tmusic, Malcolm Armstead, Lis Shoshi, Gëzim Morina, Valon Bunjaku, Musab Mala, Muhamedali Janjeva, Dardan Kapiti dhe Meriton Ismaili.
Përzgjedhësi është Bujar Loci, ndërsa ndihmëstrajnerët janë Petrit Zeqiri dhe Andin Rashica./PrizrenPress.com/
