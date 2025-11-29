3.6 C
Prizren
E shtunë, 29 Nëntor, 2025
type here...

Sport

12-shja e Kosovës kundër Shqipërisë

By admin

Pas stërvitjeve për pesë ditë në Prizren, dhe seancën e parë stërvitore në Shkodër të shtunën mbrëma, Shtabi Teknik i Kosovës ka përzgjedhur 12shen që do të përballet me Shqipërinë.

Sfida shumë e rëndësishme do të zhvillohet të dielën në Shkodër nga ora 18:00. Përballja zhvillohet në kuadër të parakualifikimeve për FIBA EuroBasket 2029.

Kjo është ndeshja e parë zyrtare pasi më herët janë zhvilluar shumë ndeshje miqësore.

Sipas njoftimit, përgatitjet e Dardanëve kanë shkuar shumë mirë dhe atmosfera është shumë e mirë.

Basketbollistët e Kosovës janë të motivuar për të dhënë maksimumin për fanellë dhe të nisin kampanjën me fitore.

12-shja e Kosovës: Dardan Berisha, Drilon Hajrizi, Erjon Kastrati, Mikaile Tmusic, Malcolm Armstead, Lis Shoshi, Gëzim Morina, Valon Bunjaku, Musab Mala, Muhamedali Janjeva, Dardan Kapiti dhe Meriton Ismaili.

Përzgjedhësi është Bujar Loci, ndërsa ndihmëstrajnerët janë Petrit Zeqiri dhe Andin Rashica./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Policia konfirmon vdekjen e një personi në Prizren, dyshohet për vetëvrasje
Next article
Ish-pjesëtarit të UÇK-së Avni Qenajt i caktohen 30 ditë paraburgim në Beograd

Më Shumë

Sport

Laurinë Gashi në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Xhudistja kosovare Laurinë Gashi ka arritur të kalojë në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025 pas një performancë të shkëlqyer në çerekfinale, ku...
Fokus

Drini i Bardhë siguron tri pikë në shtëpi

Drini i Bardhë ka arritur një fitore të rëndësishme para tifozëve të vet, duke mposhtur Podujevën me rezultat 3–2 në një ndeshje të fortë...

Vdes Shpat Kasapi

Limaj: Me krenari nderuam shtatoren e komandant Tahir Sinanit në Prizren

Juliana Pasha triumfon në “Kënga Magjike”

Një subjekt politik ka të drejtë të shpenzojë mbi 2 milionë euro në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Totaj nderon dëshmorët në Ditën e Flamurit kombëtar

Arrestimi i ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj në Serbi – gjithçka që dihet deri tani

Një i lënduar nga vetaksidenti në autostradën “Ibrahim Rugova”

Lirohet nga paraburgimi prokurori Beqë Shala, mbetet në arrest shtëpiak

Laurinë Gashi e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Vdes në spitalin e Prizrenit punëtori që u lëndua në korrik në vendin e punës

Dyshohet për dhunim, arrestohet një peson në Prizren

28 vjet nga luftimet e para frontale mes UÇK-së dhe forcave serbe

Liria pret Suharekën në 1/32 e Kupës së Kosovës

Malishevë: U mbajt sesioni festiv “Atdheu ynë, amanet nga Zoti” në nder të 28 Nëntorit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne