Limaj kujton procesin në Hagë: Ishte i gjatë dhe sfidues, akuzat ndaj UÇK-së vazhdojnë

By admin

Sot shënohen 20 vjet nga aktgjykimi lirues i ish-luftëtarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Fatmir Limaj, nga Gjykata Ndërkombëtare e Hagës.

Në një mesazh për këtë përvjetor, Limaj thekson rëndësinë e drejtësisë ndërkombëtare dhe mbështetjen e popullit gjatë procesit.

“Ballafaqimi ynë gjyqësor në Hagë ishte i gjatë dhe sfidues. Në atë kohë Kosova nuk ishte shtet dhe ne ishim pa asnjë përkujdesje institucionale, pa mbrojtje të organizuar, ashtu siç do të duhej ta kishim në një proces të tillë gjyqësor”, ka shkruar Limaj.

Limaj kujton se aktakuza e tij dhe e bashkëluftëtarëve, Isakut dhe Haredinit, ishte e para ndaj pjesëtarëve të UÇK-së dhe sfidoi për herë të parë e vërteta e luftës çlirimtare në nivelet e drejtësisë ndërkombëtare:

“Edhe ne si individë, edhe e vërteta e luftës sonë çlirimtare, për herë të parë po sfidoheshin në nivelet e drejtësisë ndërkombëtare në Hagë. Në gjithë këtë proces e kishim të vërtetën e UÇK-së dhe mbështetjen e popullit”, u shpreh Limaj.

Ai shpreh shqetësim për sfidat që vazhdojnë edhe sot ndaj UÇK-së dhe thekson nevojën për mbrojtjen e historisë së luftës.

“Akuzat, shpifjet dhe fabrikimet kundër UÇK-së nuk kanë të ndalur edhe pas 20 viteve. Unë jam i bindur që bashkëluftëtarët tanë së shpejti do të kthehen të lirë në Kosovë. Po ashtu, është trishtuese kur sheh tani që Kosova, edhe pse është shtet, po bën fare pak në mbrojtje të historisë dhe së vërtetës së vet, mbi të cilën është ndërtuar ky shtet”, ka shkruar Limaj.

Limaj përfundon mesazhin me një nderim të veçantë për luftën çlirimtare dhe dëshmorët.

“Përjetësisht krenar me luftën tonë çlirimtare; ajo nuk mund të njolloset; ajo është e pastër si loti. Rroftë UÇK-ja! Lavdi dëshmorëve të kombit!”, ka theksuar ai.

