Sport

HISTORIKE: Islam Selmani i ARGJEND në Botëror

By admin

Karateisti kosovar Islam Selmani sot luftoi në finale të Kampionatit Botëror në Kajro dhe nuk mundi ta kaloi garuesin nga Turqia Eray Samdan

Kështu, Selmani zuri vendin e dytë, raporton PrizrenPress.

Thirrja e publicistit Fahri Musliu për kryetarët e komunave: Në përzgjedhjen e ekzekutivit, hiqni dorë nga direktivat partiake
Rregullohen shtyllat anti-parking në rrugën e “Saraçëve” të Prizrenit

Lajme

Kulture

