Fokus

Rregullohen shtyllat anti-parking në rrugën e “Saraçëve” të Prizrenit

By admin

Në zonën historike të Prizrenit, shtyllat anti-parking shpesh dëmtohen nga drejtues të pakujdesshëm.

Një video e publikuar së fundmi tregoi një shofer që goditi shtyllat në rrugën e Saraçëve dhe u largua pa marrë përgjegjësi.

Komuna e Prizrenit reagoi menjëherë dhe, që në mëngjesin e së dielës, ekipet përgjegjëse i sanuan dhe i rikthyen shtyllat në gjendje të rregullt, duke siguruar funksionin e tyre dhe ruajtjen e estetikës së zonës historike.

HISTORIKE: Islam Selmani i ARGJEND në Botëror
Abdixhiku në Prizren, kritikon VV’në: 6 vite dështime dhe patriotizëm fals, Serbinë e përmendin për propagandë

