E diel, 30 Nëntor, 2025
Abdixhiku në Prizren, kritikon VV’në: 6 vite dështime dhe patriotizëm fals, Serbinë e përmendin për propagandë

LDK-ja ka publikuar një video ku kritikohet qeverisja e fundit, duke e cilësuar si “6 vite dështimesh me fatura më të shtrenjta”, raporton GazetaBlic.

Sipas partisë, patriotizmi i qeverisë aktuale është i falsifikuar, ndërsa Serbia përmendet vetëm për propagandë.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka folur hapur për këto çështje gjatë një takimi në Prizren.

Rregullohen shtyllat anti-parking në rrugën e “Saraçëve” të Prizrenit
Java e ardhshme me mot të vranët e pak rreze dielli dhe me riga shiu

