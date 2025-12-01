9.5 C
Prizren
E hënë, 1 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

S’lejohet që Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të mbrojtjes, i pranohen pesë dëshmitë me shkrim

By admin

Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë kanë marrë vendim që dëshmitarin Bislim Zyrapi të mos lejohet që mbrojtja e Hashim Thaçit ta shtojë në listën e dëshmitarëve të saj, por u lejua pranimi i pesë deklaratave të tij të mëhershme me qëllim të krahasimit të dëshmive për shkaqe të qëndrueshmërisë dhe besueshmërisë së dëshmisë së tij.

Ndryshe, mbrojtja e Thaçit kishte kërkuar autorizim për ta shtuar Zyrapin në listën e saj të dëshmitarëve dhe të pranojë pesë deklarata të tij të mëhershme sipas Rregullës 153, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Express Kredi nga BiCredit

Mbrojtja kishte argumentuar se ekziston arsye e rëndësishme për aprovimin e kërkesës së tyre, me arsyetimin se Zyrapi është një dëshmitar shumë i rëndësishëm për të gjitha palët në këtë çështje.

Përveç kësaj, mbrojtja kishte thënë se me aprovimin e kërkesës së tyre, nuk shkaktohet asnjë paragjykimi për palët- pasi dëshmitari dhe dëshmitë e tij janë të njohura mirë për palët dhe pjesëmarrësit, përveç kësaj, deklaratat e tilla i janë paraqitur dëshmitarit gjatë dëshmisë së tij në korrik 2024 dhe nuk do të shkaktonte asnjë vonesë në procedurë.

Mbrojtja ka thënë se këto deklarata duhet të pranohen pasi ato përmbajnë prova lehtësuese të cilat nuk mund të injorohen.

Veç kësaj, mbrojtja ka thënë se Zyrapi është i disponueshëm edhe për marrje në pyetje, gjë që përmbush një prej kërkesave kyçe sipas Rregullës 153.

Prokuroria kishte thënë se deklaratat nuk janë të besueshme në vetvete dhe nuk plotësojnë kriteret e domosdoshme sipas Rregullës 153, si dhe kjo rregull nuk mund të përdoret për të anashkaluar Rregullën 155.

Veç kësaj, Prokuroria pretendon se mbrojtja e kishte mundësinë që ta merrte në pyetje dëshmitarin në lidhje me çështjet përkatëse gjatë kohës kur ai dëshmoi në sallën e gjyqit në vitin 2024.

Në replikën e saj, mbrojta ka thënë se ZPS-ja po kërkon që të imponojë një lexim tepër formal të rregullave, duke shtuar se vetë praktika e deritanishme e DhSK-së tregon se Rregulla 153 është aplikuar në raste kur materiali nuk kualifikohet si deklaratë në kuptimin teknik të Rregullës 155.

“Sipas mbrojtjes: (i) Pesë Deklaratat nuk bien nën Rregullën 155 sepse nuk janë deklarata të marra nga ZPS, por materiale dokumentare të krijuara në rrethana të tjera; (ii) prandaj, Rregulla 153 është rruga e duhur; dhe (iii) ZPS nuk i ka sfiduar dot elementet kyçe të pranueshmërisë. Mbrojtja shton se ZPS është vetë autor i një pjese të koklavitjes procedurale që e ka sjellë këtë çështje deri në këtë pikë”, thotë mbrojtja sipas vendimit.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Megjithatë, Prokuroria s’e ka kundërshtuar pranimin e pesë deklaratave sipas Rregullës 138, por vetëm për qëllime të krahasimit dhe jo për të vërtetuar të vërtetën e përmbajtjes së tyre.

Mbrojtja ka theksuar se ndryshe nga ajo se çfarë sugjeron Prokuroria, çdo paraqitje sipas Rregullës 153 kërkon që dëshmitari të jetë në listën e dëshmitarëve të palës që e paraqet.

Kurse, trupi gjykues ka thënë se mbrojtja nuk ka shpjeguar se pse ka pritur deri në fund të paraqitjes së saj të provave për të kërkuar pranimin e këtij materiali me ndryshimet përkatëse në listën e dëshmitarëve të saj.

Trupi gjykues tutje ka thënë se pranimi i këtyre deklaratave i nënshtrohet kritereve specifike të parashikuara me Rregullat 153 dhe 155.

Veç kësaj, u tha se pesë deklaratat përmbajnë informacion që shkojnë drejtpërdrejt në provimin e akteve dhe sjelljen e të akuzuarve siç përshkruhet në aktakuzë, por pranimi i saj sipas Rregullës 153 do të anashkalonte skemën procedurale dhe do t’iu mohonte palëve të tjera mundësinë për të pyetur dëshmitarin për këto çështje.

Trupi gjykues ka vlerësuar se nuk është e nevojshme që të shtohet Zyrapi në listën e dëshmitarëve të mbrojtjes, por kjo e fundit së bashku me Prokurorinë ka thënë që pesë deklaratat mund të pranohen sipas Rregullës 138, me qëllim të kufizuar për vlerësimin e qëndrueshmërisë dhe besueshmërisë së dëshmisë së Zyrapit.

Marketing

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“Dita e 8-të pa asnjë minutë rrymë”, protestojnë banorët e Malishevës
Next article
PDK-ja në Rahovec arrin marrëveshje me AAK-në, Cana jep detaje: Tri drejtori…

Më Shumë

Lajme

VV-ja zyrtarizon koalicionin me tri parti

Lëvizja Vetëvendosje ka zyrtarizuar koalicionin me tri parti të tjera: Partinë Guxo, Alternativën dhe Partinë Shqiptare Demokristiane, për të garuar bashkë në zgjedhjet e...
Fokus

Ndërprerje e furnizimit me ujë në fshatin Pouskë pas rrëshqitjes së dheut

Banorët e fshatit Pouskë po përballen me ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm, pas rrëshqitjes së dheut që ka shkaktuar dëmtimin e gypit...

28 Nëntori: Rreth 20 mijë qytetarë nga Kosova shkuan në Shqipëri gjatë 24 orëve të fundit

Kamioneta rrezikon trafikun, lëviz pa drita sinjalizuese në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Aktakuzë ndaj burrit që tentoi t’i vriste me thikë gruan dhe vajzën e tij në Prizren

Malishevë: U mbajt sesioni festiv “Atdheu ynë, amanet nga Zoti” në nder të 28 Nëntorit

Laura Fazliu mbetet pa medalje, renditet e 5-ta në Abu Dhabi Grand Slam 2025

Prizreni mëson kundërshtarin për Kupën e Kosovës

Prizreni nis përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit

Zhduken dy vajza të mitura, njëra në Malishevë dhe tjetra në Rahovec

28 vjet nga dalja publike e UÇK-së në skenë

Vendosen pllakat përkujtimore në Ngucat të Malishevës në nder të sakrificës për liri

Në Malishevë përurohet pllaka përkujtimore në shtëpinë ku qëndruan krerët e ilegales së UÇK-së

Një subjekt politik ka të drejtë të shpenzojë mbi 2 milionë euro në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Kosova e nis me fitore parakualifikueset e EuroBasket 2029, mposht Shqipërinë

Nisin punimet për renovimin e Njësisë së Patologjisë dhe Morgut në Spitalin e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne