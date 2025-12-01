9.5 C
Malishevë: Betimi i kryetarit Kastrati dhe kuvendarëve të rinj më 3 dhjetor

Në Komunën e Malishevës më 3 dhjetor 2025 do të mbahet mbledhja inauguruese e Kuvendit, ku pritet të bëhet betimi i kryetarit të komunës, Ekrem Kastrati, si dhe i kuvendarëve të rinj të zgjedhur.

Sipas njoftimit të Komunës së Malishevës, kryetari Ekrem Kastrati ka ftuar anëtarët e rinj të Kuvendit që të marrin pjesë në mbledhjen e parë inauguruese, e cila do të zhvillohet të mërkurën, raporton PrizrenPress. Në këtë seancë, anëtarët e Kuvendit do të japin betimin dhe do të nënshkruajnë deklaratën solemne për marrjen e detyrës së tyre.

Po ashtu, në të njëjtën ditë do të bëjë betimin edhe kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, duke formalizuar kështu fillimin e mandatit të tij të ri.

Ceremonia inauguruese do të fillojë në orën 10:00 dhe do të mbahet në Sallën e Kuvendit të Komunës së Malishevës./PrizrenPress.com/

