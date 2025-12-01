5 C
Nisin punimet restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren

By admin

Pas përkushtimit dhe koordinimit me shumë institucione, ka nisur zyrtarisht procesi i punimeve restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren.

Ky projekt përbën një hap të rëndësishëm në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe shënon një arritje në kuadër të objektivave të Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.

Samir Hoxha, Drejtor i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, deklaroi se ky projekt nuk është vetëm një ndërhyrje restauruese, por një investim i përbashkët në kujtesën kolektive.

“Jam optimist se, me këtë frymë bashkëpunimi institucional, do të vazhdojmë të sjellim rezultate të prekshme në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Prizren. Falënderoj sinqerisht të gjitha institucionet dhe stafin profesional për përkushtimin e tyre të pandërprerë”, tha ai, raporton PrizrenPress.

Fillimi i punimeve u mundësua falë bashkëpunimit me institucione dhe aktorë përgjegjës, duke përfshirë: Policinë e Kosovës – Prizren, Drejtorinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, Entin e Shëndetit Mendor, Spitalin Rajonal të Prizrenit, Qendrën e Kujdesit Mjekësor Urgjenca, Inspektoratin e Trashëgimisë Kulturore dhe Inspektoratin e Komunës së Prizrenit.

Ky projekt është pjesë e Planit Vjetor të Punës së Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore dhe realizohet në përputhje me Ligjin për Trashëgiminë Kulturore dhe Rregulloren Nr. 06/2017. Sipas QRTK-së, “Përkushtimi ynë për restaurimin dhe konservimin e aseteve të trashëgimisë kulturore mbetet një prioritet i pandryshueshëm dhe një përgjegjësi që synon ruajtjen e vlerave kulturore për brezat e ardhshëm. Me bashkëpunim dhe mbështetje të vazhdueshme institucionale, jemi të sigurt se do të realizojmë projekte të tjera me rëndësi për trashëgiminë kulturore të rajonit”./PrizrenPress.com/

