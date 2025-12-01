5 C
Prizren
E hënë, 1 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Rahoveci humb në shtëpi

By admin

Rahoveci ka pësuar një humbje të rëndë në fushën e vet, duke u mposhtur 0-1 nga Vllaznia Pozheranit, në një duel vendimtar për ambiciet e skuadrave drejt Ligës së Parë të Kosovës.

Megjithë përpjekjet e vendasve për të marrë rezultat pozitiv, ishte Vllaznia ajo që shfrytëzoi më mirë rastet dhe arriti të shënojë golin e vetëm të ndeshjes, i cili në fund doli vendimtar.

Kjo humbje i kushton shumë Rahovecit, i cili tashmë largohet nga gara për inkuadrim, duke mbetur pas rivalëve të drejtpërdrejtë. Ndërkohë, Vllaznia e Pozheranit me këtë fitore të rëndësishme forcon pozitat dhe rrit shanset për t’u bashkuar në Ligën e Parë, duke u renditur krah Mitrovicës dhe Lepencit si skuadrat pretendente./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Drini i Bardhë humb ndaj Top Football

Më Shumë

Lajme

Policia shqiptoi 1716 gjoba trafiku për 24 orë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Sport

Laura Fazliu mbetet pa medalje, renditet e 5-ta në Abu Dhabi Grand Slam 2025

(PLOTËSUAR) Për medalje të bronztë, xhudistja kosovare Laura Fazliu, humbi me Yuko nga Rafaela Silva nga Brazili dhe u rendit e 5-ta në këtë...

Distria Krasniqi e bronztë

Totaj viziton kazermën “Lidhja e Prizrenit” në shënim të “Ditës së Forcës”

Jan Palokaj largohet nga Bashkimi, karrierën e vazhdon te Cibona

Sot dita e ndarjes nga sëmundja jonë më e madhe otomanizmi

Arrestimi i ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj në Serbi – gjithçka që dihet deri tani

Abdixhiku në Prizren: E pashë gatishmërinë e njerëzve tanë për t’u ngritur

Albin Kurti sërish kandidat i Vetëvendosjes për kryeministër

Lumbardhi në fokus – Totaj kërkon mirëmbajtjen e simbolit të Prizrenit

Ekzekutohen me rritje shtesat për fëmijë

Avokati Smakiqi reagon për arrestimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj nga Romaja e Hasit: Kërkohet urgjentisht monitorim ndërkombëtar

PDK-ja në Rahovec arrin marrëveshje me AAK-në, Cana jep detaje: Tri drejtori…

Shoqata “Bereqeti” në Prizren ndihmon 45 familje me pajisje shtëpiake në prag të 28 Nëntorit

Thirrja e publicistit Fahri Musliu për kryetarët e komunave: Në përzgjedhjen e ekzekutivit, hiqni dorë nga direktivat partiake

‘KOSOVA VOTON’ – është slogani për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne