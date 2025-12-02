8.1 C
Prizreni ndezë dritat festive të fundvitit më 10 dhjetor

Qyteti i Prizrenit po përgatitet për festat e fundvitit, dhe atmosfera festive do të nisë të ndihet qysh më 10 dhjetor.

 

Tenderi për zbukurimin e qytetit është nxjerrë nga komuna me vlerë 81 mijë euro.

Në sheshin kryesor të Prizrenit do të vendosen hapësirat festive, dritat dhe shtëpizat e vogla.

