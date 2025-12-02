8.1 C
Jeronimo Sarin emërohet trajner i Yllit

Golden Eagle Ylli ka zyrtarizuar sot trajnerin e ri të ekipit, Jeronimo Sarin, i cili vetëm para pak ditësh është larguar nga posti i kryetrajnerit te Vëllaznimi.

Klubi suharekas ka lëvizur shpejt për ta siguruar strategun që në stinorin e kaluar e udhëhoqi Vëllaznimin drejt një prej sukseseve më të mëdha në histori, titullit kampion të Ligës Unike.
Emërimi i Sarin vjen në një moment vendimtar për Yllin, që synon të rikthehet në garë për trofetë kryesorë.

Me përvojën dhe autoritetin e tij, pritet që trajneri kroat t’i sjellë stabilitet ekipit dhe ta rikthejë identitetin luftarak në parket.

