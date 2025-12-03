Me ftesë nga HANDIKOS-i, kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi, mori pjesë në një takim miqësor me drejtuesit dhe me anëtarët e shoqatës, në shënimin e 3 dhjetorit, ditës Ndërkombëtare të Personave me Nevoja të Veçanta.
Kryertari Latifi ka thënë se kjo ditë na kujton se respekti, barazia dhe përfshirja, janë detyrim i tyre.
“Personat me nevoja të veçanta nuk kërkojnë mëshirë, por mundësi të barabarta dhe vlerësim për aftësitë dhe për kontributet e tyre. Si institucion, mbetemi të përkushtuar të sigurojmë kushte sa më të mira dhe mbështetje të vazhdueshme, që secili të jetojë me dinjitet dhe të ndihet pjesë aktive e shoqërisë sonë”, ka theksuar ai.
