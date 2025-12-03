Ndërroi jetë ish-futbollisti i Lirisë, Refki Neziri

Ka ndërruar jetë në moshën 66-vjeçare ish-futbollisti i KF Liria, Refki Neziri, nga Lubizhda e Prizrenit.
Neziri ishte pjesë e gjeneratave të viteve ’80 të klubit prizrenas, ndërsa për shumë vite shërbeu edhe si mësimdhënës në shkollën “Ekrem Rexha” në Lubizhdë. Vitin e kaluar ai ishte pensionuar nga arsimi.
