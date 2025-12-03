5.7 C
Betohet Ekrem Kastrati dhe 27 anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal të Malishevës

Sot, në mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës së Malishevës, dhanë betimin Kryetari i Komunës, Ekrem Kastrati, si dhe 27 anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal.

Të zgjedhurit nënshkruan edhe deklaratat zyrtare të betimit, raporton PrizrenPress.

Pas ceremonisë, Kastrati falënderoi qytetarët për besimin e dhënë për mandatin e ri.

“Do të punoj dhe angazhohem pa dallim për të gjithë banorët e Malishevës. Jam kryetar i të gjithëve, pa asnjë dallim”, theksoi ai.

Kastrati rikujtoi projektet e realizuara gjatë katër viteve të fundit, duke veçuar projektin transformues “Malisheva urbane”.

“Ky projekt ka qenë një ndër më të rëndësishmit për qytetin dhe do të vazhdojë me faza të reja, duke u shtrirë edhe në zonat rurale”, shtoi ai.

Kryetari Kastrati gjithashtu u zotua për vazhdimësi në përmirësimin e infrastrukturës, shëndetësisë, arsimit, rinisë, kulturës, sportit dhe bujqësisë, duke e konsideruar mbështetjen e qytetarëve si përgjegjësi për katër vitet e ardhshme.

Në përmbyllje të ceremonisë, kryetari dhe anëtarët e Kuvendit bënë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Malishevë dhe Kleçkë, duke nderuar sakrificën dhe kontributin e tyre për lirinë e vendit./PrizrenPress.com/

