Agim Muqaj shpall kandidaturën për deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e AAK-së

By admin

Veteran dhe invalid i luftës, si dhe asamblist me përvojë shumëvjeçare, Agim Muqaj ka shpallur zyrtarisht kandidaturën e tij për deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK).

Ai tregon se  kandidatura buron nga dëshira për të çuar përpara vlerat e sakrificës, respektin për veteranët, mbështetjen për familjet, forcimin e ekonomisë dhe ndërtimin e institucioneve që i shërbejnë qytetarit.

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/877470428115560

Shprehet se përvoja e tij, si në kohë lufte ashtu edhe në kohë paqeje, e ka mësuar se zhvillimi i Kosovës kërkon njerëz të sinqertë, të guximshëm dhe të përkushtuar.

“Me përkrahjen tuaj, jam i gatshëm të jem zëri i së vërtetës, i drejtësisë dhe i vizionit për një të ardhme më të mirë. Së bashku mund të ndërtojmë një shtet me më shumë mundësi, më shumë siguri dhe më shumë dinjitet”, shkruan  Muqaj./PrizrenPress.com/

