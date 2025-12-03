5.7 C
Prizren
E enjte, 4 Dhjetor, 2025
Bora fiton në Rahovec

By admin

Bora regjistroi fitore shumë të rëndësishme, duke fituar ndaj Rahoveci 029 me rezultat 65:85 (11:23, 26:25, 16:21, 12:16), në javën e tetë të ProCredit Superligës.

Julian Roche kishte 16 pikë e 14 kërcime te vendasit, derisa Amin Hot 19 pikë për mysafirët dhe Adem Mekiq 14 pikë e shtatë kërcime.

Rahoveci 029 ka tri fitore e pesë humbje, kurse Bora dy fitore e pesë humbje./PrizrenPress.com/

