Malishevë, të maskuar e me armë i grabisin një qytetari 800 euro

Policia ka bërë të ditur se të mërkurën në Malishevë është raportuar se dy persona të maskuar nën kërcënimin e armëve i kanë grabitur 800 euro një qytetari.
Në raportin 24-orësh të policisë thuhet se personat në fjalë janë larguar në drejtim të panjohur.
Rasti në fjalë është duke vazhduar për t’u hetuar.
