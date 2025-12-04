9.7 C
Malishevë, të maskuar e me armë i grabisin një qytetari 800 euro

By admin

Policia ka bërë të ditur se të mërkurën në Malishevë është raportuar se dy persona të maskuar nën kërcënimin e armëve i kanë grabitur 800 euro një qytetari.

Në raportin 24-orësh të policisë thuhet se personat në fjalë janë larguar në drejtim të panjohur.

Rasti në fjalë është duke vazhduar për t’u hetuar.

Ndahet nga jeta ish-zyrtari policor nga Prizreni
Për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë dy milionë euro

