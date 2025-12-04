9.7 C
Për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë dy milionë euro

By admin

Zëvendësministrja e Transportit, Kaltrina Zekolli, në Click Plus në TV21, bëri të ditur se për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë 2 milionë euro.

Zekolli theksoi se kjo rrugë është me rëndësi të madhe nga aspekti ekonomik por edhe në aspektin e turizmit.

“Rruga Tetovë – Prizren është shumë i rëndësishëm nga aspekti ekonomik. Kemi bërë shumë takime, Kosova është më përpara me hapa, në fillim të mandatit tim kemi hasur në një memorandum bashkëpunimi mes dy qeverive, por që nuk kishte lëvizur asnjë hap përbrenda memorandumit. Kemi arritur ta kalojmë fazën e detyrës projektuese. Për këtë projekt 2 milionë euro janë të ndara në buxhetin e Ndërmarrjes Publike “Rrugët Shtetërore” për hapjen e tenderit për projektin kryesorë”, deklaroi Kaltrina Zekolli – zëvendësministre e Transportit.

Zekolli poashtu përmendi edhe projektin tjetër infrastrukturor, Korridorin 8.

Ajo tha se Korridori 8 duhet të përfundojë në vitin 2029.

Mes tjerash Zekolli tha se projekti i kalon 1 miliard euro, duke shtuar se 600 milionë euro janë shfrytëzuar në pjesën Kërçovë-Ohër.

