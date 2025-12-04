9.7 C
Prizren
E enjte, 4 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Ekstradohet nga Hungaria në Kosovë, 49-vjeçari nga Gjonaj i Prizrenit i dënuar për kultivim e shitje të drogës

By admin

Previous article
Për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë dy milionë euro
Next article
Bashkimi synon fitoren e tetë radhazi në Gjakovë

Më Shumë

Lajme

Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

Të dielen parashihet të mbajë mot i vranët. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të...
Fokus

Betohet Ekrem Kastrati dhe 27 anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal të Malishevës

Sot, në mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës së Malishevës, dhanë betimin Kryetari i Komunës, Ekrem Kastrati, si dhe 27 anëtarët e rinj të...

Jan Palokaj zyrtarizohet te Cibona

Përvjetori i lindjes së ish-presidentit Ibrahim Rugova

Osmani viziton Dragashin: Sharri ka traditë e bukuri të jashtëzakonshme

Limaj kujton procesin në Hagë: Ishte i gjatë dhe sfidues, akuzat ndaj UÇK-së vazhdojnë

Nëna e Shpat Kasapit flet mes dhimbjes për humbjen e të birit: Nuk kam fjalë, ishte gjysma ime

Përurohet në Prizren shtatorja e heroit Tahir Sinani

Nisin punimet restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren

Prizreni nis përgatitjet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit

Ndahet nga jeta ish-zyrtari policor nga Prizreni

Kryetari Totaj priti delegacionin e KfW-së, diskutohet për projekte të ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave

Totaj nderon dëshmorët në Ditën e Flamurit kombëtar

Personi që dyshohet se vrau vetën sot në Prizren është 30 vjeç

HISTORIKE: Islam Selmani i ARGJEND në Botëror

Rahoveci humb në shtëpi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne