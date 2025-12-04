9.7 C
Sport

Bashkimi kërkon finalen e Kupës

By admin

KBF Bashkimi synon sot finalen e Kupës së Kosovës, në ndeshjen gjysmëfinale kundër KBF Penzës.

Takimi zhvillohet në palestrën “Karagaçi” në Pejë, me fillim nga ora 15:00, raporton PrizrenPress.

Bashkimi kërkon të konfirmojë pretendimet për trofe, ndërsa Penza synon surprizën dhe kalimin në finalen e madhe. Pritet një përballje e fortë mes dy skuadrave rivale në basketbollin e femrave./PrizrenPress.com/

