“Fëmijët në Skenë 2025”, mbahet festivali i teatrit për fëmijë në Suharekë

By admin

Sot në Shtëpinë e Kulturës “Ukë Bytyçi” u zhvillua Festivali i Teatrit për Fëmijë “Fëmijët në Skenë 2025”, organizuar nga Shoqata për Art dhe Kulturë “Elena Gjika – Dora d’Istria”.

Nxënësit prezantuan pjesë teatrale të ndryshme me tematika edukative dhe kreative, duke treguar talentin, guximin artistik dhe bashkëpunimin e shkëlqyer me mësuesit e tyre. Aktiviteti u prit me entuziazëm nga publiku dhe u vlerësua si një sukses i madh kulturor për komunën, duke promovuar artin dhe zhvillimin e fëmijëve përmes teatrit.

Organizatorët falënderuan Komunën e Suharekës, Drejtorinë e Arsimit dhe Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport për mbështetjen e vazhdueshme, duke e bërë të mundur realizimin e këtij festivali që nxit kreativitetin dhe talentin e të vegjëlve./PrizrenPress.com/

