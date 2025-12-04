8.2 C
Prizren
E premte, 5 Dhjetor, 2025
Sport

Bashkimi në finale të Superkupës

By admin

KBF Bashkimi ka siguruar kualifikimin në finalen e Superkupës Femrat 2025 pas një fitoreje të thellë në gjysmëfinale ndaj KBF Penza, raporton PrizrenPress.

Ndeshja e zhvilluar në Palestrën “Karagaçi” përfundoi me rezultatin 73:44 në favor të portokallinjve.

Finalja do të zhvillohet më 6 dhjetor 2025, në orën 14:30, po në Palestrën “Karagaçi” në Pejë, ku Bashkimi do të përballet me fituesen e gjysmëfinales tjetër./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

