Bashkimi ndalet në Gjakovë, pëson humbjen e parë të sezonit nga Vëllaznimi

By admin

Bashkimi ka pësuar humbjen e parë në këtë edicion të Superligës, duke u mundur nga Vëllaznimi me rezultat 74:70 në një sfidë tejet të luftuar të zhvilluar në Gjakovë, raporton PrizrenPress.

Edhe pse portokallezinjtë hynë në ndeshje si favoritë absolutë, me 7 fitore radhazi dhe pa asnjë disfatë deri më tani, përballja në parketin gjakovar rezultoi shumë më e vështirë se sa pritej.

Vendasit e Vëllaznimit, të cilët kishin vetëm një fitore në shtatë ndeshje, treguan karakter dhe energji të lartë, duke iu kundërpërgjigjur çdo tentative të Bashkimit për të marrë kontrollin e ndeshjes. Ky duel ishte një hakmarrje sportive për kuqezinjtë, pas humbjes së thellë 69:106 në takimin e parë në Prizren.

Portokallezinjtë mbeten ende në krye të tabelës, por kjo humbje shërben si sinjal për rritje të kujdesit dhe konsolidim të lojës në ndeshjet e ardhshme./PrizrenPress.com/

Driton Selmanaj tërhiqet nga posti i asamblistit në Prizren
Astrit Temaj bëhet kuvendar në Kuvendin Komunal të Prizrenit

