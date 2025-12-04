Para të dyshuara si të falsifikuara deponohen në ProCredit Bank të Prizrenit

Policia në Prizren po hetojnë një rast të dyshuar për falsifikim të parave, pas raportimit nga një përfaqësues i ProCredit Bank.
“Më 4 dhjetor, rreth orës 11:00, në Stacionin Policor është paraqitur ankuesi E.M., 26 vjeç, përfaqësues i bankës. Ai ka raportuar se gjatë periudhës nga 1 qershor deri më 27 nëntor 2025, klientë të ndryshëm kanë deponuar gjithsej 326 euro që dyshohet të jenë të falsifikuara”, njofton policia, shkruan Sinjali.
Paratë e dyshuara janë sekuestruar dhe dërguar për ekzaminim profesional në njësinë e krim-teknikës.
Njësia e hetimeve është njoftuar për rastin dhe procedurat janë duke vazhduar për identifikimin e personave të implikuar dhe origjinën e tyre.
