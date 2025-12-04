8.2 C
Para të dyshuara si të falsifikuara deponohen në ProCredit Bank të Prizrenit

By admin

Policia  në Prizren po hetojnë një rast të dyshuar për falsifikim të parave, pas raportimit nga një përfaqësues i ProCredit Bank.

“Më 4 dhjetor, rreth orës 11:00, në Stacionin Policor është paraqitur ankuesi E.M., 26 vjeç, përfaqësues i bankës. Ai ka raportuar se gjatë periudhës nga 1 qershor deri më 27 nëntor 2025, klientë të ndryshëm kanë deponuar gjithsej 326 euro që dyshohet të jenë të falsifikuara”, njofton policia, shkruan Sinjali.

Paratë e dyshuara janë sekuestruar dhe dërguar për ekzaminim profesional në njësinë e krim-teknikës.

Njësia e hetimeve është njoftuar për rastin dhe procedurat janë duke vazhduar për identifikimin e personave të implikuar dhe origjinën e tyre.

