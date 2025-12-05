9.9 C
Prizren
E premte, 5 Dhjetor, 2025
LajmeSiguri

Policia në Prizren nis hetimet për parat false që u pranuan nga 1 qershori deri në nëntor

By admin

Policia në Prizren  ka iniciuar rast për falsifikim të parasë.

Sipas raportit 24 orësh të policisë thuhet se nga 1 qershori deri më 27 nëntor nga persona të ndryshëm janë pranuar para që dyshohen të jenë të falsifikuara.

Ndërsa, paratë e dyshimta janë sekuestruar.

“Është raportuar se nga data 01.06.2025 deri më 27.11.2025 nga persona të ndryshëm janë pranuar para që dyshohet se janë të falsifikuara. Paratë e falsifikuara janë sekuestruar dhe dërguar për ekzaminim. Rasti nën hetime”, thuhet në raport.

Lajmet e Fundit

