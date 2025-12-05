9.9 C
Bashkimi në finale të Superkupës, përballet me Peja 03 të shtunën

KBF Bashkimi ka siguruar finalen e madhe të Superkupës së Femrave 2025 dhe të shtunën do të përballet me KBF Peja 03, në një sfidë që pritet me shumë interes nga adhuruesit e basketbollit kosovar, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase kaloi bindshëm në finale pasi triumfoi në gjysmëfinalen e parë kundër KBF Penzës me rezultat të thellë 73:44, duke treguar formë të shkëlqyer dhe dominim në të gjitha fazat e lojës.

Në gjysmëfinalen tjetër, KBF Peja 03 mposhti KBF Prishtinën me rezultat 66:52, duke siguruar biletën për përballjen vendimtare me Bashkimin.

Finalja e Superkupës do të zhvillohet më nesër në orën 14:30, në Palestrën “Karagaçi” në Pejë.

Pritet një ndeshje e fortë, emocionuese dhe me atmosferë të zjarrtë, ku të dyja skuadrat synojnë trofeun e parë të madh të këtij sezoni./PrizrenPress.com/

